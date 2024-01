DJ Supremo Tribunal dos EUA rejeita petição da Apple em processo sobre App Store

(DJ Bolsa)-- O Supremo Tribunal dos EUA rejeitou uma tentativa da Apple para recorrer de uma decisão concorrencial sobre a App Store, o que pode criar novas opções para empresas como a Netflix e o Spotify para captar novos clientes.

A Apple e a criadora do videojogo "Fortnite", a Epic Games, pediram em separado ao Supremo Tribunal no ano passado para intervir na disputa jurídica. O tribunal rejeitou as petiç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.