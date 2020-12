DJ Tecnológicas enfrentam novas regras na Europa

(DJ Bolsa)-- As autoridades europeias querem novos poderes para supervisionar o funcionamento interno de grandes empresas de tecnologia como a Facebook Inc., apoiadas por ameaças de multas de milhares de milhões de dólares, numa tentativa de expandir o seu papel como fiscalizadores globais de tecnologia.

A Comissão Europeia avançou esta terça-feira com duas propostas de lei que darão aos reguladores mais poder ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone