DJ Telefónica desiste de venda em El Salvador por motivos de regulação

(DJ Bolsa)-- A Telefónica SA disse no final de quinta-feira que o negócio para a venda de 99,3% da unidade Telefónica Móviles El Salvador, SA de CV à América Móvil, SAB de CV foi cancelado devido a motivos de regulação.

A empresa espanhola de telecomunicações disse que a decisão partiu das duas empresas e após uma deliberação cuidadosa das condições para obter a aprovação ...

