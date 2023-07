DJ Telefónica eleva projeções de 2023 após subida do lucro no 2T

(DJ Bolsa)-- A Telefónica elevou esta quinta-feira a orientação para 2023, depois do que caracterizou como um desempenho positivo no início do ano e ter reportado uma subida forte do lucro no segundo trimestre.

A telecom espanhola prevê agora um crescimento orgânico das receitas do total do ano de cerca de 4%, ao passo que o resultado operacional antes de depreciações e amortizações, ou Oibda,...