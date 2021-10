DJ Telefónica estuda venda de unidade de fibra em Espanha - media

(DJ Bolsa)-- A Telefónica está a considerar a venda de uma posição da rede de fibra em Espanha, num negócio que pode avaliar a unidade em cerca de 15 mil milhões de euros ($17,40 mil milhões), segundo noticia a Bloomberg, citando fontes anónimas.

-- A empresa falou com potenciais consultores sobre a possibilidade de trazer novos investidores para a unidade, diz a Bloomberg.