DJ Telefónica: Lucro, receitas recuam no 1T mas alvos não estão em perigo

(DJ Bolsa)-- A Telefónica SA disse quinta-feira que o lucro e as receitas caíram no primeiro trimestre, mas a empresa está a caminho de cumprir os alvos para o total do ano.

A empresa de telecomunicações disse que o lucro líquido trimestral foi de EUR706 milhões ($743,9 milhões) em comparação contra os EUR886 milhões do ano anterior.