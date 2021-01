DJ Telefónica negoceia venda de subsidiária chilena - media

(DJ Bolsa)-- A Telefónica SA está a negociar a venda da subsidiária chilena Telefónica Chile SA, numa altura em que a empresa espanhola de telecomunicações tenta reduzir a dívida e criar valor aos acionistas, disse o El Economista citando fontes próximas do assunto.

- A Liberty Latin America Ltd. e a Claro estão entre os possíveis candidatos a um potencial negócio, disse o El Economista.