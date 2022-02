DJ Telefónica passa a prejuízo no quarto trimestre com queda das receitas

(DJ Bolsa)-- A Telefónica SA passou a um prejuízo líquido no quarto trimestre, citando os efeitos negativos de itens excecionais.

A empresa de telecomunicações espanhola disse esta quinta-feira que teve um prejuízo líquido de 1,20 mil milhões de euros ($1,36 mil milhões) face a um lucro de EUR911 milhões no quarto trimestre de 2020.