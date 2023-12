DJ Telefónica propõe reestruturação que afetará 5.124 empregos em Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Telefónica propôs uma reestruturação da força laboral que vai afetar 5.124 empregos em Espanha, no âmbito de uma reorganização da empresa.

A telecom espanhola disse esta segunda-feira aos sindicatos que pretende implementar um plano de ajustamento da força laboral até 2026, devido a necessidades de produção, técnicas e organizacionais, disse um porta-voz do sindicato ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.