DJ Telefónica reduz prejuízos no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Telefónica SA disse esta quinta-feira que o prejuízo líquido do terceiro trimestre diminuiu, mas que a atividade da empresa continua a sofrer um impacto significativo da Covid-19 nos mercados em que opera.

A telecom espanhola disse que o prejuízo líquido do terceiro trimestre foi de EUR160 milhões ($188,1 milhões), face a um prejuízo líquido de EUR443 milhões no ano anterior.