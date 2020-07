DJ Telefónica, TIM, Claro reveem oferta por ativos da Oi para $3,21mM

(DJ Bolsa)-- A Telefónica SA disse esta terça-feira que a subsidiária brasileira, Telefónica Brasil, a TIM SA e a Claro SA reviram a oferta pelos ativos de telecomunicações móveis da Oi SA para 16,5 mil milhões de reais ($3,21 mil milhões).

A Telefónica também disse que a oferta contempla "a possibilidade de assinar contratos de longo prazo para usar a infraestrutura do Grupo Oi".