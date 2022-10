DJ Telefónica vai receber reembolso fiscal de $1,30 mil milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Telefónica SA disse esta terça-feira que as autoridades fiscais espanholas vão devolver 1,32 mil milhões de euros ($1,30 mil milhões) à empresa por pagamentos indevidos que fez há mais de uma década.

A empresa de telecomunicações espanhola disse que vai receber um reembolso de EUR790 milhões por pagamentos de impostos que realizou entre 2008 e 2011, com um adicional de EUR526 ...