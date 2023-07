DJ Temporada de resultados é próximo teste à subida do mercado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O mercado enfrenta o seu próximo teste esta semana, com o arranque da temporada de resultados nos EUA, e os investidores vão avaliar se as ações podem defender a recente subida perante um cenário de queda dos lucros.

As empresas têm estado a lutar contra uma inflação persistentemente elevada, consumo privado mais fraco e subidas de taxas da Reserva Federal dos EUA há mais de um ano. <... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.