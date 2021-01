DJ Tensões aumentam entre Europa e Pfizer, BioNTech sobre entregas de vacinas

(DJ Bolsa)-- As tensões estão a subir entre as autoridades europeias e a Pfizer Inc. e a BioNTech SE, depois de responsáveis terem dito que as empresas cortaram inesperadamente as entregas das vacinas para a Covid-19 e colocaram os planos de vacinação em risco.

O governo italiano pediu ao procurador-geral do país para estudar se pode tomar medidas legais depois de a Pfizer ter reduzido a entregas da vacina esta semana ...

