DJ Tesco declara dividendo especial de 50,93 pence por ação

(DJ Bolsa)-- A Tesco PLC disse esta segunda-feira que declarou um dividendo especial que vai fazer uma grande contribuição para o fundo de pensões, numa altura em que recebeu os proveitos da venda dos negócios na Tailândia e na Malásia.

A empresa britânica disse que recebeu 7,80 mil milhões de libras ($10,67 mil milhões) de liquidez e que vai devolver GBP4,99 mil milhões aos acionistas atravé... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone