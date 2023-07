DJ Tesco escolhe presidente da Tate & Lyle, Burberry Gerry Murphy para presidente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Tesco disse no sábado que Gerry Murphy vai ser nomeado presidente e juntar-se ao conselho de administração a 1 de setembro, e que o presidente interino Byron Grote vai voltar à sua posição anterior de diretor independente sénior.

A retalhista do Reino Unido disse que Murphy é atualmente chairman da Tate & Lyle, uma posição que vai abandonar. Murphy também é presidente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.