DJ Tesco: Lucros sobem no primeiro semestre com aumento das receitas

(DJ Bolsa)-- A Tesco PLC reportou esta quarta-feira uma subida do lucro antes de impostos na primeira metade do ano fiscal de 2021, impulsionada pelo aumento das receitas.

A maior retalhista alimentar do Reino Unido em quota de mercado registou um lucro antes de impostos de 551 milhões de libras ($709,4 milhões) nos seis meses que terminaram a 29 de agosto, face a GBP428 milhões no período homólogo.