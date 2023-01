DJ Tesco reitera projeção do ano fiscal de 2023 após desempenho do Natal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Tesco PLC reiterou esta quinta-feira as expectativas para o total do ano fiscal de 2023, depois de um desempenho forte durante o Natal.

A grossista britânica disse que espera um lucro operacional ajustado para o ano fiscal de 2023 entre 2,4 mil milhões e 2,6 mil milhões de libras ($2,92 mil milhões a $3,16 mil milhões).

A Tesco também espera um free cash flow do retalho ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.