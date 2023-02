DJ Tesco vai extinguir 2.100 cargos nas lojas

(DJ Bolsa)-- A Tesco PLC disse esta terça-feira que vai extinguir cerca de 2.100 cargos, incluindo 1.750 gerentes de loja, após o lançamento de uma nova estrutura de gestão.

A retalhista do Reino Unido disse que vai reduzir os cargos de gestão de equipa para introduzir 1.800 novas funções de chefes de turno nas principais lojas. Os chefes de turno serão responsáveis pelas tarefas operacionais do dia-a-dia ...