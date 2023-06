DJ Tesco: Vendas comparáveis do 1T sobem 8,2%, mantém outlook

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Tesco disse esta sexta-feira que as vendas comparáveis subiram 8,2% no primeiro trimestre fiscal de 2024 impulsionadas pelos volumes e inflação, e reiterou o outlook para o total do ano.

A retalhista britânica registou vendas de 14,83 mil milhões de libras ($18,98 mil milhões) excluindo o imposto sobre o valor acrescentado e combustíveis para as 13 semanas que terminaram a 27 de maio. Incluindo o Tesco Bank e o retalho,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.