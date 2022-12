DJ Tesla: Ações caem para mínimo de dois anos com suspensão da produção na China

(DJ Bolsa)-- As ações da Tesla Inc. caíram 9% esta terça-feira para o ponto mais baixo em mais de dois anos depois de a empresa ter dito que suspendeu a produção automóvel na fábrica de Xangai no sábado.

As ações caíram até $112,23, negociando há instantes a perder 8,5% para $112,73. As ações estão a cair cerca de 68% este ano e mais de 41% este mês, encaminhando-se ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.