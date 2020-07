DJ Tesla atinge marco de lucros, pode integrar o S&P 500

(DJ Bolsa)-- A Tesla Inc. alcançou pela primeira vez na história de 17 anos quatro trimestres consecutivos de lucros, um marco que deve ajudar os esforços do CEO Elon Musk a abrir portas à era dos carros totalmente elétricos.

Desafiando o cenário global de pandemia, a ameaça de uma recessão prolongada e analistas de Wall Street que previam um prejuízo, a Tesla conseguiu registar um lucro de $104 milhões no segundo trimestre ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone