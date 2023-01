DJ Tesla corta preços do Model 3 e Model Y na China

(DJ Bolsa)-- A Tesla Inc. cortou os preços do Model 3 e do Model Y na China em mais de 10%, alguns meses após a redução de preço anterior, à medida que aumenta a concorrência no maior mercado de veículos elétricos do mundo.

A Tesla reduziu o preço inicial do Model 3 com tração traseira para 229.900 yuans ($33.407), face a CNY265.900, enquanto o preço de base do Model Y será... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.