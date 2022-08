DJ Tesla: Elon Musk sugere grandes planos de expansão das fábricas da empresa

(DJ Bolsa)-- O CEO da Tesla Inc., Elon Musk, disse na quinta-feira que a fabricante de veículos elétricos deve precisar de cerca de uma dúzia de fábricas para atingir a meta de venda de 20 milhões de veículos anuais até 2030.

O anúncio sobre a próxima localização da fábrica da Tesla pode ocorrer ainda este ano, disse Musk na reunião anual de acionistas da empresa, realizada em Austin,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone