DJ Tesla: Elon Musk vende $5 mil milhões de ações da empresa

(DJ Bolsa)-- Elon Musk vendeu cerca de $5 mil milhões em ações da Tesla Inc. esta semana depois de exercer as opções de ações que recebeu como parte do prémio de compensação, de acordo com documentos enviados ao regulador na quarta-feira.

O CEO da Tesla exerceu pela primeira vez pouco mais de dois milhões de opções de ações na segunda-feira, avaliadas em cerca de $2,5 mil milhões no fecho

