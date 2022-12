DJ Tesla, GM chamadas ao Senado para depor sobre trabalho forçado na China

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A comissão financeira do Senado dos EUA abriu uma investigação para saber se algumas fabricantes de automóveis, onde se incluem a Tesla Inc. e a General Motors Co., estão a utilizar peças e materiais feitos com recurso a trabalho forçado na região chinesa de Xinjiang.

Numa carta enviada esta quinta-feira, a comissão pediu aos CEO de oito fabricantes automóveis que fornecessem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.