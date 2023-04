DJ Tesla: Lucro do 1T penalizado por cortes de preços

(DJ Bolsa)-- A Tesla Inc. foi penalizada pela recente onda de corte dos preços, já que a redução do preço médio dos seus carros contribuiu para uma queda de 24% do lucro do primeiro trimestre.

A fabricante de veículos elétricos de Elon Musk baixou os preços dos modelos nos EUA entre 14% e 25% este ano, numa altura em que enfrenta uma procura mais fraca, taxas de juro mais altas e uma concorrência ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.