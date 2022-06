DJ Tesla: Musk diz que tem de despedir 10% da força laboral - media

(DJ Bolsa)-- O CEO da Tesla Inc., Elon Musk, disse que a empresa tem de reduzir a força laboral em cerca de 10%, segundo a Reuters, citando um email interno da empresa a que a agência teve acesso.

-- Musk diz ter um "pressentimento muito mau" sobre a economia, diz a Reuters, citando o email. O email, que tinha como assunto "pausa nas contrações a nível mundial" foi enviado a executivos da empresa na ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

