DJ Tesla: Musk pode avançar com corte de empregos nos próximos três meses

(DJ Bolsa)-- O CEO da Tesla Inc., Elon Musk, alertou que os planos de corte de 10% da massa laboral assalariada da empresa podem acontecer nos próximos três meses.

Em declarações prestadas esta terça-feira no Fórum Económico do Catar da Bloomberg, Musk deu informações adicionais após ter enviado um memorando aos trabalhadores no início deste mês, no qual alertou que a empresa estava ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone