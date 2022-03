DJ Tesla obtém aprovação para produção de veículos na Alemanha

BERLIM (DJ Bolsa)-- A Tesla Inc. assegurou aprovações locais na Alemanha para começar formalmente a produzir veículos elétricos na nova fábrica da empresa, nos arredores de Berlim, um avanço essencial nos esforços do CEO Elon Musk para acelerar a produção e as vendas.

A fábrica da Tesla surge para competir com as fabricantes de automóveis tradicionais da Europa, que investiram milhares ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone