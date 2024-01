DJ Tesla recolha mais de 1,6 milhões de veículos na China para reparar problemas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Tesla vai recolher mais de 1,6 milhões de veículos elétricos na China, mais um golpe para as ambições da empresa no mercado chinês.

Cerca de 1,61 milhões de veículos elétricos Model S, Model X e Model 3 importados e domésticos com datas de produção entre 26 de agosto de 2014 e 20 de dezembro de 2023 vão ser recolhidos a partir de sexta-feira, informou o regulador ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.