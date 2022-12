DJ Tesla recolhe 435.000 veículos na China por problema de software

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Tesla Inc. vai recolher mais de 435.000 carros na China, dias depois de a fabricante ter feito uma recolha de cerca de 80.000 veículos no maior mercado automóvel do mundo.

A empresa apresentou um plano ao regulador de mercado da China para recolher 142.277 veículos Model 3 e 292.855 Model Y fabricados no país, informou o órgão regulador esta quinta-feira.

Os carros a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.