DJ Tesla reduz alvo de entrega de veículos após reportar lucro perto de recorde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Tesla Inc. cortou as previsões de crescimento para o total do ano e ajustou os padrões de expedição de veículos, mas o CEO da empresa, Elon Musk, afastou receios acerca de um abrandamento da procura devido aos receios de recessão.

A empresa espera "vender todos os carros que fabricar no futuro até onde podemos antecipar", disse Musk, depois de a empresa registar lucros trimestrais pró... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.