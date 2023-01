DJ Tesla regista lucro recorde no quarto trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Tesla Inc. reportou um lucro trimestral recorde nos últimos três meses de 2022, numa altura em que Wall Street pede clareza sobre os planos de crescimento da empresa à luz da aparente fragilidade da procura.

A fabricante de carros elétricos de Elon Musk disse na quarta-feira que registou um lucro no quarto trimestre de quase $3,7 mil milhões, um aumento de 59% face ao ano anterior. Ainda assim, o nú... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.