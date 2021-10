DJ Tesla regista resultados recorde com resiliência da cadeia de fornecimento

(DJ Bolsa)-- A Tesla Inc. registou o terceiro recorde consecutivo de lucros trimestrais, graças, em parte, à capacidade da fabricante de veículos elétricos de superar as perturbações persistentes das cadeias de fornecimento globais.

Os resultados robustos aconteceram depois de a Tesla ter entregue aproximadamente mais 73% de veículos do que no mesmo período do ano anterior.