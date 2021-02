DJ Tesla suspende produção por dois dias devido a escassez de peças

(DJ Bolsa)-- O CEO da Tesla Inc., Elon Musk, disse que a empresa suspendeu as atividades da única fábrica de automóveis nos EUA em Fremont, Califórnia, por causa da escassez de peças, mas já retomou as operações.

"Fremont fechou durante dois dias (por falta de peças) e reiniciou os trabalhos ontem", disse Musk na quinta-feira.