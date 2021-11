DJ Tesla: Utilizadores do Twitter pedem a Musk que venda parte das ações

(DJ Bolsa)-- Os utilizadores do Twitter disseram que Elon Musk devia vender 10% das ações da Tesla Inc. depois de o CEO da empresa ter feito uma sondagem na rede social e se ter comprometido a acatar o resultado da votação.

Os votantes defendera a venda de ações por larga margem, com cerca de 58% a favor da venda e 42% contra, de acordo com dados da sondagem apresentados no Twitter. Foram expressos mais de 3,5 milhões de votos. <... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

