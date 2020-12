DJ Tesla vai entrar na totalidade no S&P 500 em dezembro

(DJ Bolsa)-- A S&P Dow Jones Indices disse no final de segunda-feira que vai acrescentar a totalidade da Tesla Inc. ao S&P 500 de uma só vez em dezembro.

A operadora de bolsa disse a que Tesla vai ser acrescentada ao índice antes do arranque da sessão de 21 de dezembro, o que quer dizer que os fundos que seguem o S&P 500 vão apressar-se a negociar na sexta-feira anterior.