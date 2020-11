DJ Tesla vai integrar índice S&P 500 em dezembro

(DJ Bolsa)-- O CEO da Tesla Inc., Elon Musk, deu mais um passo no sentido de transformar a fabricante de carros elétricos de Silicon Valley numa empresa automóvel mainstream, colocando a Tesla no índice S&P 500.

Trata-se de um marco para a empresa, que ao longo dos seus 17 anos de existência procurou ultrapassar problemas de cash flow e desafiar os céticos em Wall Street e Detroit.