DJ Tesla: Vendas abrandam no terceiro trimestre antes do lançamento da Cybertruck

(DJ Bolsa)-- O ímpeto das vendas da Tesla abrandou durante o terceiro trimestre, já que a fabricante automóvel suspendeu a produção para atualizações das fábricas enquanto se prepara para o lançamento da há muito esperada carrinha Cybertruck.

Pela primeira vez em mais de um ano, as entregas globais a clientes caíram em cadeia, descendo 6,7% para 435.059, disse a empresa esta segunda-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.