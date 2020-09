DJ TikTok: Negócio complica-se devido a utilização de algoritmos - fontes

(DJ Bolsa)-- As negociações em torno das operações da TikTok nos EUA chegaram a um impasse sobre se os principais algoritmos da aplicação vão estar incluídos no acordo ou não, de acordo com fontes próximas do processo.

Os algoritmos, que determinam os vídeos que são sugeridos aos utilizadores e são vistos como uma espécie de ingrediente secreto da TikTok, estavam considerados nas negociaçõ...

