DJ TikTok pede $30mM por operações nos EUA após Walmart juntar-se à Microsoft

(DJ Bolsa)-- A proprietária da TikTok, a ByteDance Ltd., está a pedir cerca de $30 mil milhões pelas operações nos EUA, de acordo com fontes, depois de a Walmart Inc. ter unido forças com a Microsoft Corp. na quinta-feira na proposta de compra da empresa de partilha de vídeos.

De acordo com fontes próximas das negociações, até agora as propostas feitas pela compra das operações da TikTok nos EUA nã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone