DJ TikTok rastreou dados dos utilizadores através de tática proibida pela Google

(DJ Bolsa)-- A TikTok contornou uma proteção de privacidade do sistema operacional Android da Google para recolher identificadores únicos de milhões de dispositivos móveis, dados que permitem que as aplicações rastreiem os utilizadores online sem permitir que estes optem por não ser seguidos, descobriu uma análise do The Wall Street Journal.

A tática, que os peritos em segurança de telemóveis disseram ter ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone