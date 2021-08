DJ Tomada do Afeganistão pelos Talibãs preocupa comunidade internacional

(DJ Bolsa)-- O colapso do governo do Afeganistão e a tomada de controlo do país pelos Talibã está a gerar uma onda de preocupação a nível internacional de que o caos e a instabilidade possam alastrar-se a países vizinhos e levar a uma onda de refugiados até à Europa.

Gerou-se também uma corrente de críticas aos EUA pela rápida retirada do Afeganistão após quase 20 anos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone