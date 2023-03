DJ Toshiba anuncia plano $15mM para sair de bolsa

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O conglomerado industrial japonês Toshiba Corp. disse esta quinta-feira que chegou a um acordo no valor de $15 mil milhões, ou 2 biliões de ienes, para retirar a empresa de bolsa.

A Toshiba disse que o buyout será liderado pelo Japan Industrial Partners Inc., um fundo de investimento sediado em Tóquio, acrescentando que os compradores oferecem Y4.620 por ação, cerca de 10% acima do preç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.