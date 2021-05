DJ Total avança com projeto petrolífero Tilenga no Uganda

KAMPALA, Uganda (DJ Bolsa)-- A petrolífera francesa Total SA está a avança com o seu projeto nos campos petrolíferos de Tilenga, no Uganda, semanas depois de ter chegado a acordo para conseguir o projeto de exportação, disse Jean-Yves Poulet, responsável da unidade da Total no Uganda.

As atividades de preparação do local para o projeto de 190.000 barris por dia já começaram, disse Poulet....

