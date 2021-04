DJ Total declara force majeure em projeto em Moçambique

(DJ Bolsa)-- A Total SE disse esta segunda-feira que declarou force majeure e retirou todo o pessoal do projeto de gás natural liquefeito Afungi em Moçambique, devido a receios de segurança a norte de Cabo Delgado.

A petrolífera francesa disse que espera medidas do governo de Moçambique e dos parceiros regionais e internacionais para repor a segurança e estabilidade na província.