DJ Total e Exxon planeiam aumento da extração de gás em Moçambique - media

(DJ Bolsa)-- A Total SE e a Exxon Mobil Corp. estão a negociar o aumento da extração de gás num campo que abrange dois projetos em Moçambique, refere a Reuters, citando fontes anónimas.

O acordo atual prevê que os projetos extraiam 24 biliões de pés cúbicos de gás das reservas, com uma participação de 50-50 na primeira fase de desenvolvimento, diz a Reuters.