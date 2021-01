DJ Total, Engie vão criar local de produção de hidrogénio em França

(DJ Bolsa)-- A Total SE e a Engie SA estão a juntar-se para criar uma central de produção de hidrogénio renovável em Châteauneuf-les-Martigues, França.

As empresas energéticas francesas disseram esta quarta-feira que chegaram a acordo para começar a construção do projeto -- chamado Masshylia -- em 2022, com o objetivo de começar a produção dois anos depois.