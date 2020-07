DJ Total, Eni e BP descobrem gás no offshore do Egito

(DJ Bolsa)-- A Total SA, a Eni SpA e a BP PLC descobriram gás na concessão North El Hammad, no Mar Mediterrâneo ao largo do Egito, disse a empresa francesa esta terça-feira.

"Estima-se que o potencial por poço seja de 100 milhões de pés cúbicos por dia e até 800 barris por dia de condensados", disse a Total.